Escola é beneficiada com projeto ‘Descongelando sua leitura’ da prefeitura e Fametro

Manaus (AM) – A escola municipal Francisco Nunes da Silva, no bairro Puraquequara, zona Leste, da Prefeitura de Manaus, recebeu, nesta quarta-feira (14), o projeto “Descongelando sua leitura”, resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro). Essa iniciativa beneficia 864 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Vale ressaltar que o projeto surge a partir de geladeiras que são doadas e transformadas pelos universitários em uma biblioteca, na qual as crianças encontram livros didáticos e infantis, brinquedos feitos com materiais reciclados, lápis de cor, pincel, entre outros materiais escolares.

De acordo com a assessora pedagógica Amanda Melo, do Núcleo de Parcerias Institucionais (Nupi) da Semed, essa é mais uma unidade de ensino a receber o projeto, que traz uma conscientização ambiental ao ambiente escolar.

“Essa parceria é de suma importância, porque nós levamos aos nossos alunos o despertar da consciência ambiental, além de estimular a leitura e a escrita. Outro ponto fundamental é o envolvimento de toda a comunidade sobre a importância de cuidar do meio ambiente, da reciclagem e de promover atividades saudáveis”, completou.

Para a diretora da escola, Mariana Tavares Frazão, o projeto só vem agregar ao trabalho pedagógico realizado pela coordenação com os alunos nos três turnos, ainda mais por se tratar de uma unidade com uma localização bem distante.

“Nossa comunidade está muito alegre com a iniciativa. Os nossos alunos vão ser agraciados com esse projeto de leitura, e complementando tudo que a secretaria já faz dentro das nossas unidades. Acredito que os nossos estudantes vão poder vivenciar de uma maneira divertida e bem participativa. Isso vai somar ao trabalho pedagógico que realizamos. Nós temos alguns projetos, porém quando vem a parceria de fora dá um gás a mais na equipe”, comentou.

Segundo o gestor da Fametro da Cachoeirinha, zona Sul, Alberto de Souza Bezerra, a parceria tem tido bons resultados desde o ano passado, principalmente quando se atende às escolas em áreas ambientais e que precisam de um cuidado especial.

“O projeto incentiva a leitura cada vez mais e trabalha questões socioambientais, cultural e educacional das crianças. Essa é a terceira entrega este ano e vamos realizar ainda pelo menos mais quatro, fruto dessa parceria com a Semed. Nessa aqui, na zona Leste, a solicitação surgiu da própria gestão para incentivar cada vez mais a escola na preservação da natureza, pois o local está em uma área ambiental, inclusive com lagos e igarapés”, destacou.

*Com informações da assessoria

