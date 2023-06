Fametro recebe notas máximas em três cursos EAD

Manaus (AM) – Centro Universitário Fametro: modalidade a distância (EaD) recebe nota 5 nos cursos de Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis, e destaca-se por sua plataforma virtual moderna e intuitiva, bibliotecas e laboratórios virtuais e pela qualidade de ensino.

O ensino da Fametro na modalidade EaD tem se destacado, obtendo nota máxima no Reconhecimento dos cursos mencionados, em avaliações concluídas neste mês. Essas conquistas são resultado de uma série de diferenciais oferecidos pela instituição aos seus estudantes.

Um dos principais aspectos que tem chamado a atenção dos alunos é a plataforma moderna e intuitiva (ou AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem), e que é integrada ao sistema acadêmico da instituição, principalmente o Portal do Aluno. Com uma interface amigável, minimalista e de fácil navegação, os estudantes encontram facilmente os conteúdos das disciplinas, materiais de estudo e interagem com os professores, tutores e colegas de turma.

Outro diferencial são as bibliotecas virtuais disponibilizadas aos alunos. Por meio dessa ferramenta, é possível acessar uma vasta gama de livros, artigos científicos, periódicos e outros materiais acadêmicos essenciais para a realização dos estudos. Isso facilita o acesso à informação e enriquece o processo de aprendizagem.

Os estudantes contam, ainda, com laboratórios virtuais para simulação de procedimentos, experimentos, dentre outras práticas, o que torna muito mais rica a experiência de aprendizagem deles, pois lidam com situações cotidianas da profissão de modo virtual.

A qualidade de ensino também é um destaque da modalidade EaD oferecida pelo Centro Universitário Fametro. Os cursos são elaborados por uma equipe de profissionais qualificados e atualizados, buscando sempre alinhar teoria e prática de forma eficiente.

Todo o material didático do EaD Fametro é produzido internamente por equipe própria, composta por profissionais da área de audiovisual, impressos e WEB. Além disso, os alunos contam com o suporte de tutores e professores especializados que estão disponíveis para sanar dúvidas e orientar os estudantes ao longo do curso. A curricularização da Extensão na EaD está estabelecida de modo eficaz e criativa, em que garante nos mais diversos polos, a execução de determinadas atividades práticas vinculadas ao atendimento da comunidade do entorno, assim como prevê a legislação vigente.

A acessibilidade e portabilidade dos conteúdos de ensino é outra vantagem proporcionada pela modalidade EaD do Centro Universitário Fametro. Os estudantes podem acessar as aulas, materiais e atividades a qualquer momento e de qualquer lugar, desde que tenham acesso à internet. Isso elimina as barreiras geográficas e facilita o acesso ao conhecimento para pessoas que residem em regiões distantes ou têm dificuldades de deslocamento.

Por fim, a facilidade de acesso é um ponto forte do Centro Universitário Fametro. A instituição investe em infraestrutura tecnológica de qualidade, garantindo uma boa conexão à internet e suporte técnico aos estudantes. Além disso, o processo de matrícula e inscrição é simplificado e realizado de forma online, agilizando todo o trâmite burocrático.

*Com informações da assessoria

