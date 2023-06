Prefeitura e Ministério da Saúde discutem Plano Municipal de Eliminação da Malária

Brasília (DF) – A realidade e as necessidades da cidade de Manaus dentro do Plano de Eliminação da Malária receberam atenção especial do Ministério da Saúde, nesta terça (13). Representando a Prefeitura de Manaus, em Brasília (DF), a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, debateu com a secretária nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, Ethel Maciel, novas ações a serem implementadas no município.

Neste ano, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), entre janeiro e 18 de abril, Manaus registrou 719 casos de malária, com um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2022, quando houve a notificação de 688 casos da doença. No ano passado, Manaus registrou quase 35% de redução de casos de malária, em comparação com 2021, e retomar essa redução é uma das metas da secretaria.

“É importante mantermos o diálogo com a esfera federal para a elaboração e implementação do nosso projeto. A reunião foi fundamental para que o ministério conheça nossa realidade e entenda as necessidades do município” , analisa Shádia Fraxe.

Além da secretária, participaram da reunião em Brasília, os subsecretários de Gestão da Saúde, Djalma Coelho; e de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salem.

A secretária lembrou que a Prefeitura de Manaus vem reforçando as ações de combate à doença. No último mês de abril, para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Malária, a Semsa promoveu a intensificação das ações de controle e prevenção da doença, abrangendo as zonas Norte, Sul, Oeste, Leste e Rural. Foram destacadas medidas simples de prevenção que a população pode fazer, como evitar a exposição ao mosquito transmissor da doença no final da tarde e anoitecer, utilizar calças e camisas de manga comprida, utilizar repelentes e mosquiteiros.

Fórum

Em Brasília, a equipe da Semsa participa desde esta terça-feira, também, do 8° Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, evento que promove o fortalecimento da governança, da melhoria da gestão, além de discutir inovações e experiências no âmbito das transferências de recursos públicos.

“Manaus marcou presença em um evento que oferece muito conhecimento sobre gestão, governança e políticas públicas. Com certeza o aprendizado daqui trará resultados para a população manauara” , afirma Shádia.

*Com informações da assessoria

