Primeiro esquenta do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’ acontece neste sábado (17)

As bandas Água Cristalina, Forró do Imperador, Maikinho e Feras do Forró, e Berg Guerra são atrações da festa

O primeiro esquenta da 8ª edição do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023” ocorrerá neste próximo sábado, dia 17, às 20h, na avenida da Conquista, no conjunto residencial Viver Melhor, 1ª etapa, na zona Norte. As bandas Água Cristalina, Forró do Imperador, Maikinho e Feras do Forró, e Berg Guerra prometem agitar o esquenta.

Na edição de 2023, o evento contará com atrações nacionais e terá a temática voltada para as raízes amazônicas e sustentabilidade, com apelo à ancestralidade indígena atrelada à tecnologia e inovação, para colocar Manaus na rota do turismo dos grandes eventos musicais em nível mundial.

Com três dias de programação, o evento contará com sete espaços distribuídos em uma área de mais de 45 mil metros quadrados, dentro do Centro Histórico de Manaus, atraindo turistas e investidores. A expectativa de público é de mais de 300 mil pessoas.

*Com informações da assessoria