Cantor Diogo Nogueira agita galera no Festival #Sou Manaus Passo a Paço

Manaus (AM) – A programação do palco Caboquinho, do #SouManaus Passo a Paço 2022, nesta segunda-feira, 5/9, começou com muito samba e pagode, com artistas locais e a atração nacional, Diogo Nogueira, contagiando o público, no terceiro dia do evento que a Prefeitura de Manaus está realizando no centro histórico da cidade.

O maior festival de artes integradas da região Norte está oferecendo ao público opções de diversão para todos os gostos e idades.

A primeira atração a se apresentar foi a dupla amazonense Júnior Rodrigues e Dudu Brasil, com o melhor do samba de raiz. Durante uma hora, a dupla não deixou ninguém ficar parado, ao som da batucada e dos tantãs.

“A melhor expectativa possível, estamos em um momento de muita ansiedade, afinal dois anos parados e voltando aos palcos nos apresentando para nossos conterrâneos aqui no Sou Manaus, Passo a Paço, é muita alegria. Agradeço a prefeitura de Manaus, ao prefeito David Almeida, que está dando esse apoio e incentivando a classe artística amazonense”, disse Dudu Brasil.

Em seguida, o DJ Leandro Menezes e o cantor Mikael se revezaram fazendo o público dançar ao som de muito funk, boi-bumbá e sertanejo. Mikael empolgou o público com muita “sofrência“ e ritmos ecléticos.

Diogo Nogueira

A grande atração da noite foi o cantor e compositor carioca Diogo Nogueira, que esbanjou simpatia e talento ao cantar sucessos como “Pé na areia”, “Coragem” e “Tô fazendo a minha parte”, entre outros.

Um dos pontos altos do show foi a música “Além do Espelho”, canção em homenagem ao pai João Nogueira, que foi um dos sambistas mais respeitados pelos entendedores do gênero. E, não poderia faltar, um dos grandes sucessos de João Nogueira, “Espelho” e “Clareou”, que o público cantou junto com Diogo.

“Foi maravilhoso depois de tanto tempo voltar a Manaus, pós pandemia, depois que tudo que a gente passou, muito especial todo mundo cantando e se divertindo, estou muito feliz. O calor da cidade e o calor humano são duas coisas maravilhosas, eu gosto do calor, do carinho, da pureza e da alma desta terra”, afirmou Nogueira.

Um grande público se fez presente no palco Caboquinho. Desde muito cedo estavam esperando as atrações da terceira noite do evento:

O profissional de marketing, Luiz Carvalho, também aguardava, ansioso, o início das apresentações. Ele elogiou a iniciativa da prefeitura de realizar o #SouManaus. ” Trazer um festival como esse, valorizando o espaço e a cultura, é tudo o que precisamos. Por isso estamos aqui, reservando o ‘camarote’ para prestigiar os artistas da nossa terra e os nacionais”, comentou.