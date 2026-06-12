Crueldade

Crime brutal foi descoberto por professores de uma escola em Euclides da Cunha.

Euclides da Cunha (BA) – Uma criança de três anos foi internada em estado de choque com diversos hematomas e queimaduras de cigarro pelo corpo após ser torturada pelo próprio padrasto. O caso de violência infantil extrema ocorreu em Euclides da Cunha, município localizado no interior da Bahia. O suspeito, um homem de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última quarta-feira (10/06).

O crime bárbaro só veio à tona graças à sensibilidade e à rápida intervenção dos profissionais de uma instituição de ensino que o menino frequentava. Os educadores perceberam alterações bruscas no comportamento do aluno, além de marcas evidentes de agressões físicas na pele da criança. Diante da suspeita de maus-tratos, a escola acionou imediatamente o Conselho Tutelar e a equipe da 1ª Delegacia Territorial de Euclides da Cunha.

Investigação e resgate na unidade de saúde

Assim que tomaram conhecimento da gravidade do relato, as equipes policiais montaram uma força-tarefa de forma imediata. Os agentes deslocaram-se até a unidade de saúde da cidade, para onde a criança havia sido socorrida e internada, a fim de realizar as primeiras diligências, coletar exames periciais e acolher depoimentos de testemunhas.

Durante a coleta de dados da investigação, vizinhos e pessoas próximas à família relataram que o ambiente doméstico era de puro terror. As testemunhas confirmaram que eram frequentes os choros desesperados da criança, além de episódios recorrentes de gritos, discussões e barulhos de agressões na residência onde a vítima morava com a mãe e o agressor.

Padrasto confessou a tortura

Com base nas provas contundentes e nos relatos das testemunhas, a polícia localizou e prendeu o padrasto em flagrante. Conduzido à delegacia de polícia para interrogatório, o homem de 24 anos não sustentou nenhuma versão de inocência e confessou abertamente ter espancado e queimado o enteado de três anos.

A mãe da criança também foi intimada a prestar esclarecimentos na delegacia para que a polícia determine se ela foi omissa ou se também sofria ameaças por parte do companheiro. O homem foi autuado pelo crime de tortura e lesão corporal grave, passará por audiência de custódia e permanecerá em isolamento na carceragem à disposição do Poder Judiciário. O estado de saúde atualizado do menino não foi divulgado.

Leia mais:

Ancelotti está otimista com Neymar e mira próximos jogos da Copa do Mundo