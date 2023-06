Hospital Delphina recebe vistoria do Ministério da Saúde para realização de transplantes renais

Representantes do Ministério da Saúde visitaram o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), na segunda-feira (19), para realizar vistorias e dar seguimento ao processo de habilitação dos serviços de transplantes renais no estado.

O secretário da Saúde, Anoar Samad, esteve presente acompanhando a visita com demais autoridades e relatou a importância da parceria do Governo do Amazonas com o Ministério da Saúde no processo para que se chegue ao ato cirúrgico.

“Ninguém consegue realizar um procedimento desse porte sozinho, quando conversei com o governador Wilson Lima sobre a questão dos transplantes ele deu, e vem dando, apoio com tudo que precisa ser feito. O transplante já é uma realidade. Uma emoção muito grande deixar de encaminhar pacientes para fora do estado. Nosso objetivo maior é esse, nos tornamos referência em mais esse procedimento que é o transplante renal e futuramente, no transplante de fígado”, disse Anoar Samad.

FOTO: Douglas Santos / SES-AM

Durante a visita dos representantes da saúde, a equipe assistencial do hospital apresentou no auditório da unidade a identidade organizacional do hospital, os indicadores e resultados nas etapas anteriores referente a preparação da estrutura, e processos que envolvem a equipe multiprofissional para início dos procedimentos cirúrgicos. Foi realizada também uma visita técnica para mostrar o passo a passo o atendimento dos pacientes pré-transplantados e pós-transplantados.

A coordenadora do Serviço Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, conta que essa última visita que antecede o início dos procedimentos cirúrgicos visa não só conferir a estrutura física da unidade, mas também acompanhar de perto o envolvimento de toda equipe para fazer acontecer.

“O fato do secretário de saúde Anoar estar aqui de perto participando do processo dá certeza que vai pra frente, e a forma como as pessoas daqui apresentaram o que já têm preparado, já tem medicamentos, ambulatório funcionando, me deu a certeza que a unidade está só aguardando a autorização mesmo para iniciar o ato cirúrgico em si, o resto já tá tudo acontecendo”, explica Daniela.

Para o início dos procedimentos cirúrgicos a unidade preparou toda a estrutura física e equipe multiprofissional, ambulatório com acesso e espaço exclusivo para os pacientes transplantados e pós-transplantados, equipamentos e materiais cirúrgicos. Quatro duplas de pacientes já foram identificadas e estão aptas para serem transplantadas. A previsão é que já no mês de julho sejam realizados os primeiros transplantes renais no estado em pacientes vivos.

*Com informações da assessoria

