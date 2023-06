Instituição de Manaus oferece atendimento médico gratuito em cinco áreas

Manaus(AM) – As consultas para a comunidade fazem parte das atividades práticas dos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição e ocorrem, todo mês, na sede do IPEMED/Afya, na avenida André Araújo, 2767, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

As pessoas que precisarem de atendimento nas áreas mencionadas, podem entrar em contato pelo número (92) 9379-9297. A triagem de pacientes está aberta para agendamento no mês de julho. Nesta sexta-feira (23) serão realizadas as consultas nas áreas de Dermatologia e Endocrinologia e no sábado (24) na especialidade de Pediatria Geral.

A diretora do IPEMED/Afya Manaus, Suelen Falcão Gonçalves, explica que o atendimento aos pacientes é realizado pelos médicos que cursam a pós-graduação e pelos professores.

“Essa é uma oportunidade dos alunos terem contato direto com casos reais, nas especialidades que estão estudando. Em contrapartida, a população recebe atendimento médico especializado de qualidade e sem custos”, afirmou.

O IPEMED/Afya é uma instituição com 18 anos no mercado, referência na formação de especialistas em diferentes áreas da Medicina e está presente em todas as regiões do país. Em Manaus, com uma estrutura premium, o IPEMED, sendo a maior pós-graduação médica do país, conta com sete salas de aula, 18 ambulatórios e duas salas de pequenos procedimentos.

Ao todo, são oferecidos pela instituição mais de 75 cursos de especialização médica. Mais de 16 mil especialistas já foram formados pelo IPEMED/Afya Para saber mais é só entrar em contato pelo (92) 99249-2960 ou no site ipemed.com.br.

*Com informações da assessoria

