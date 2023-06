VÍDEO: adolescentes morrem após colisão entre moto e ‘Amarelinho’ em Manaus

Os adolescentes Ailton Matheus da Costa, de 15 anos, e Endrel Queiros, 15 anos, morreram durante a noite de quarta-feira (21) após um micro-ônibus do transporte Alternativa, conhecido como ‘Amarelinho’, colidir e atropelar as vítimas em um cruzamento da rua Esperança, bairro Novo Reino, Zona Leste de Manaus.

Um terceiro adolescente, identificado como Renan Felipe foi socorrido gravemente ferido, mas morreu em uma unidade de saúde.

De acordo com as testemunhas, o “Amarelinho” subia a rua Aramaça, quando atingiu a moto dos adolescentes e fugiu do local sem prestar socorro. Os moradores chegaram a perseguir o veículo e o motorista puxou uma arma de fogo, ameaçando quem chegasse perto do micro-ônibus.

⚠️ GRAVE: 'Amarelinho' colide com moto em cruzamento e mata dois adolescentes em Manaus. pic.twitter.com/GcpMj7BKb5 — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 22, 2023

Ailton e Endrel não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Renan foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e morreu em um hospital da cidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos dos adolescentes. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

