Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um acidente de trânsito na avenida Desembargador João Machado, durante a manhã de quarta-feira (14).

Nas imagens, é possível ver um homem retirando alguns objetos de seu veículo que estava estacionado na via, quando um segundo carro estaciona ao lado do trabalhador.

Em seguida, um terceiro automóvel atinge o veículo que estava parado na faixa do meio, que acaba batendo no carro do trabalhador. Por pouco, o homem não prensado com a batida dos carros.

O veículo que bateu o segundo carro arrastou o automóvel, que acabou atingindo outro carro que estava parado mais à frente. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

