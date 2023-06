Os agentes do IMMU estiveram no local para orientar os motoristas

Dois acidentes em diferentes partes da Avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, foram registrados durante a manhã desta sexta-feira (16).

O primeiro acidente de trânsito ocorreu quando um motorista de aplicativo, que estava trabalhando durante as primeiras horas do dia, colidiu contra uma plataforma de ônibus que fica situada na via.

A vítima recebeu ajuda de pedestres que passavam na hora do acidente e foi encaminhada a uma unidade de saúde. O guincho foi chamado para remover o carro da avenida.

06:50h – Acidente na Av Cosme Ferreira no início da manhã, com vítima lesionada, guincho retirando o veículo da via nesse momento pic.twitter.com/HFUPODfN5N — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) June 16, 2023

O segundo acidente foi entre um carro e uma motocicleta, onde o piloto da moto ficou ferido. O homem ficou jogado no chão esperando atendimento. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar os motoristas.

