Entorno do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, vai receber obras de manutenção

Manaus (AM) – Obras de manutenção no entorno do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Centro-Sul de Manaus, serão realizadas em conjunto pelas secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp). Os serviços foram anunciados, nesta terça-feira (8), pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

A solicitação foi feita à Prefeitura de Manaus pela pastoral da igreja, representada pelo padre Nori José Broch, na última sexta-feira (4). A comunidade se prepara para as festividades da páscoa e para a tradicional procissão do dia 13 de maio, quando a santa é homenageada. O requerimento diz respeito a melhorias nas vias do entorno, manutenção da iluminação pública e limpeza e poda de árvores. Fiéis e moradores serão beneficiados com os serviços.

Titular da Seminf garantiu celeridade. Foto: Osmar Neto/Seminf

O secretário de Infraestrutura esteve no santuário, nesta terça-feira, para uma vistoria, acompanhado do secretário da Semulsp, Sabá Reis, dos engenheiros da Seminf e dos superintendentes da Unidade Gestora de Energia Elétrica (UGPM – Energia) e Unidade Gestora de Água (UGPM – Água). No local, as autoridades atestaram as necessidades de recapeamento das vias e de se intensificar a limpeza urbana, além da falta de manutenção da iluminação pública.

“Vamos atender ao pedido da igreja e estender os serviços de infraestrutura às ruas adjacentes. Iremos realizar manutenção na área externa e interna da igreja, serviços que irão beneficiar a comunidade. A Semulsp também foi acionada para essa missão e irá nos ajudar na parte de limpeza e poda de árvores”, afirmou Rotta.

Embelezamento da área

De acordo com o secretário Sabá Reis, a Semulsp vai embelezar a área. “A gestão do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta vai executar os trabalhos que se fazem necessários no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Vamos, ainda, ampliar as solicitações e cuidar do entorno do bairro Praça 14 de Janeiro”, disse Sabá Reis.

“Em maio, os católicos celebram o dia da padroeira e a Semulsp vai fazer tudo o que for possível para melhorar tráfego e acessibilidade na área. Nosso compromisso com a pastoral e com o vice-prefeito foi firmado. Vamos realizar poda, paisagismo e embelezamento, inclusive, com pintura dos muros”, informou Sabá.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Vereadores aprovam não obrigatoriedade de Máscaras anunciada pela Prefeitura de Manaus

Roberto Cidade solicita reforma de quadra poliesportiva na Compensa

Programação do Dia do São José é divulgada com tema “Fala com sabedoria, ensina com amor”