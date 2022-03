Programação do Dia do São José é divulgada com tema “Fala com sabedoria, ensina com amor”

Programação do Santuário São José, para o dia do padroeiro, terá tríduo, novenas e carreata

Manaus (AM) – Com o tema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, o Santuário Arquidiocesano São José Operário celebrará, no próximo dia 19 de março, um sábado, o dia de São José. A programação será especial para os devotos, e contará com novenas, missas e carreata, sem a obrigatoriedade de inscrição para a participação presencial. As celebrações festivas ocorrerão no Santuário, localizado na Av. Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

O padre Daniel Cunha, pároco-reitor do Santuário São José, faz o convite aos fiéis.

“Caro fiel devoto, quero convidá-lo para nossa Festividade de São José 2022. Neste dia 19 de março, estamos encerrando os festejos do Ano de São José, que foi um momento muito rico, profundo e de grande oportunidade de aumentar essa devoção ao nosso santo patrono. Então, desde já, nosso convite acolhedor para celebrarmos com alegria São José. Desejamos uma boa festa a todos”, declarou o padre.

Além disso, Daniel enfatizou sobre o destaque que São José possui na devoção popular.

“São José é um dos santos populares mais queridos e bendito na nossa piedade popular. Ao mesmo tempo, ele reúne as características de um homem fidedigno a Deus e que correspondeu também do seu modo ao projeto de salvação e encarnação do filho de Deus. Então é um homem querido, amado, estimado, onde suas virtudes, na simplicidade do seu viver, nos estimulam a vivência da autêntica vida cristã”, completou o pároco-reitor do Santuário São José.

Programação

Os festejos iniciam com o Tríduo de São José, que será realizado nos dias 16 (quarta-feira); 17 (quinta-feira); e 18 (sexta-feira) de março, às 19h, no Santuário.

No dia de São José, 19 de março, como medida de prevenção à Covid-19, a fim de evitar aglomerações, o Santuário realizará 7 novenas, nos seguintes horários: 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 17h e às 19h, com a Santa Missa de encerramento do Ano de São José na Arquidiocese de Manaus, que será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Para a participação presencial nestas celebrações, não será necessário realizar inscrições e os devotos também podem acompanhar, de modo online, por meio das mídias sociais do Santuário, TV Encontro das Águas (canal 2.1 e 513) e Rádio Rio Mar (103,5).

Carreata

Na tarde do dia 19 de março, haverá a carreata de São José, que iniciará com a concentração às 17h e saída do Santuário às 17h30, na qual percorrerá as principais avenidas do Centro Histórico de Manaus, no seguinte percurso: Av. Visconde de Porto Alegre; Av. Duque de Caxias; Av. Ramos Ferreira; Rua Ferreira Pena; Av. Álvaro Maia; Av. Major Gabriel; Av. Tarumã; retornando para a conclusão no Santuário, na Av. Visconde de Porto Alegre. Ao término do percurso, haverá a bênção dos veículos e coleta de doações.

