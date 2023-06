Corpo de Bombeiros conclui curso de Elaboração de Projetos de Combate a Incêndio

Ao longo da semana, as aulas foram ministradas por quatro instrutores da DAT, no Campus de Ensino IV do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp)

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, na tarde desta sexta-feira (23), a solenidade de encerramento do Curso de Elaboração de Projetos de Combate a Incêndio destinado a 40 profissionais e alunos das áreas de arquitetura e engenharia. A capacitação, coordenada pela Diretoria de Atividades Técnica (DAT), teve início no dia 19 deste mês.

Ao longo da semana, as aulas foram ministradas por quatro instrutores da DAT, no Campus de Ensino IV do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp).

“No curso de Elaboração de Projetos, moldamos os participantes para que saibam como proceder e assinar projetos de edificações tendo gabarito para isso com base nas normas técnicas. Na DAT, parte dos processos de autos de vistoria precisam ser devolvidos aos solicitantes porque as edificações não estão dentro das normas de segurança. Os senhores agora estão habilitados para fazer tudo conforme os critérios necessários”, pontuou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Na solenidade de encerramento, realizada no Comando Geral do CBMAM, estiveram presentes o subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Borges, o diretor-geral do Iesp, coronel Eyderson da Fonseca, diretor-adjunto do IESP, coronel Sulemar Barroso, diretor do Campus de Ensino IV do Iesp, tenente-coronel Alecsandro Leal e o diretor da DAT, coronel Alan Barreiros.

“Hoje nós formamos essa turma, que usará os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, em prol da sociedade. O Iesp fortalece essa parte da instrução técnica de profissionais da segurança pública e de fora dela. Com certeza, os conhecimentos adquiridos por vocês aqui serão colocados em prática na vida profissional”, disse o diretor-geral do Iesp, coronel Eyderson.

Capacitação

O curso teve carga horária total de 20 horas, com o objetivo de instruir os participantes quanto à legislação de combate a incêndio vigente no Amazonas, bem como a elaboração de projetos de combate a incêndio e pânico, para fins de regularização de edificações junto à corporação.

Pré-Hospitalar Básico

Nesta sexta-feira, também foi realizado o encerramento do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Básico destinado a 30 fonoaudiólogos do Conselho Regional de Fonoaudiologia. De acordo com Thiago Santos, diretor do Conselho, a parceria para realização do curso trará inúmeros benefícios aos profissionais participantes.

“É com muita honra que cumprimento o comandante-geral e afirmo que o Governo do Amazonas, por meio do Corpo de Bombeiros tem realizado papel fundamental na capacitação dos profissionais para que saibam como proceder diante de situações de emergência. Hoje, nossos fonoaudiólogos saem daqui muito mais preparados para o atendimento”, concluiu.

A capacitação foi ministrada por instrutores do Grupamento de Resgate e Emergências Médicas (Grem), teve início na segunda-feira, seguindo ao longo da semana com aulas teóricas e práticas. Ao término do curso, todos os alunos receberam certificado de participação.

*Com informações da assessoria

