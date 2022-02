Notificação prévia para inspeção de medidores de energia e água vira lei em Manaus

Manaus (AM) – A partir de agora, os consumidores deverão ser previamente notificados, por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), se houver necessidade de inspeção ou vistoria técnica, em medidores de energia e água, por parte das concessionárias e permissionárias dos serviços. Isso é o que está disposto na Lei nº 5.797, de 23 de fevereiro de 2022.

O autor da norma é o deputado estadual Sinésio Campos (PT), que também é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, na Assembleia Legislativa (Aleam).

”A CPI está dando frutos e a prova disso é essa lei. Muitas famílias ainda são prejudicadas pelos abusos da Amazonas Energia, tanto na capital quanto no interior do Estado. Queremos ajudar a população e uma das maneiras que encontramos é dessa forma, por meio da lei. Uma vitória para o povo do Amazonas que merece respeito”,

destacou o deputado estadual Sinésio Campos.