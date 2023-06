Grupo Nova Era abre oportunidade de emprego em Manaus, Porto Velho e Boa Vista

O Super Nova Era conta com 18 lojas na região, sendo 11 em Manaus

Manaus (AM) – O Super Nova Era está abrindo novas oportunidades de emprego em Manaus, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR, em oito áreas diferentes. Também há oportunidade para cadastro no banco de talentos, para concorrer a futuras vagas.

Os interessados podem consultar o site https://www.supernovaera.com.br/. O link Trabalhe Conosco dá acesso ao portal de vagas. O período de inscrição e descrição dos cargos está disponível em cada uma delas. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entre outros.

O Super Nova Era conta com 18 lojas na região, sendo 11 em Manaus, quatro em Porto Velho e três em Boa Vista. Em Manaus, as vagas para contratação imediata são para Analista de RH; Analista de T&D; Aprendiz; Técnico de Segurança do Trabalho; Padeiro; Arquiteto; e Encarregado de Manutenção. Já em Porto Velho, tem vaga disponível para Supervisor de Caixa.

Em Boa Vista, o Super Nova Era está com cadastro aberto no Banco de Talentos para os cargos de Fiscal de Prevenção de Perdas; Operador de Caixa; e Repositor. Pessoas com deficiência podem se candidatar às vagas.

