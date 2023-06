Empresários destacam a importância de apoiar projetos culturais

Manaus (AM) – O Teatro Amazonas recebeu neste domingo (18) o show O Rugido, protagonizado pelo instrumentista e professor de música Mateus Ribeiro. O projeto contou com a produção da Casa de Artes Trilhares, além do apoio de empresários locais, que destacam a importância de apoiar projetos culturais amazonenses.

O criador e gestor do Casarão de Ideias, João Fernandes, explica que essa já é uma prática do centro cultural. “Buscamos sempre apoiar novas iniciativas com o objetivo de ampliar o olhar para a cena cultural local”, disse.

Fernandes declara que, por meio de apoio e patrocínios de projetos como O Rugido, o segmento empresarial pode atuar contribuindo para a valorização e o surgimento de novos fazedores de cultura no Estado.

Outro empresário que também apostou em Mateus Ribeiro foi Eurico Tavares, que atua à frente do Eu Empreendedor, uma iniciativa que oferece suporte para empreendedores colocarem em prática ideias de negócios. “A palavra empreender sempre foi música para os meus ouvidos. Desde cedo, eu já estava na luta, criando negócios, aprendendo e crescendo todo dia”, afirma.

Tavares aponta que duas coisas não podem faltar para tocar a vida: coragem e trabalho. “Essa regra serve pra tudo, do mais simples, ao mais complexo, como tocar guitarra, por exemplo. Por isso apoio e parabenizo o Mateus por empreender e inspirar com música e talentos”, manifesta.

O Rugido

O Rugido foi idealizado pelo músico Mateus Ribeiro. Segundo o artista, o show recebeu o nome do som emitido pelo leão porque representa seu grito de liberdade. “O Rugido foi uma apresentação única, cem por cento autoral, da composição à liberdade de improvisação”, explica.

Mateus aponta que o objetivo principal de O Rugido foi mostrar ao público que a música instrumental tem seu espaço e que pode fazer parte do dia a dia das pessoas, que poderão cantarolar suas melodias.

A apresentação trouxe influências de rock and roll, MPB e soul music e faz o público se emocionar. “A música instrumental permite essa liberdade para misturar ritmos”, destacou a estrela do show.

O projeto foi contemplado no mais recente edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para uso de um dos maiores patrimônios culturais do estado, o Teatro Amazonas.

O Rugido foi patrocinado pelo Eurico Tavares do Eu Empreendedor, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, TechSound, Maricota’s Craft, Caxiri, Groove, Flex Importação e Exportação Indústria e Comércio de Máquinas e Motores LTDA, Cal-Comp Indústria e Comércio de Eletrônicos e Informática LTDA, MKS Consultoria, Nortebag Embalagens Rubberon Indústria e Comércio de Importação e Exportação S/A, Centro Cultural Casarão de Ideias, e Casa Som Amazônia.

Mateus Ribeiro, cantor e compositor

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festa do Cupuaçu 2023 terá shows de Joelma, Natan, Leo Magalhaes e DJ May Seven

Estação da Cultura leva programação artística e shows para Parintins

“In Concert” reúne grandes nomes da música regional