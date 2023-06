Ministro Raul Araújo vota contra inelegibilidade de Bolsonaro e empata julgamento

Ministro contrariou voto do relator e placar do julgamento é 1 a 1

Brasília (DF) – O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo foi contrário à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dessa forma, somado ao voto do relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, o placar está 1 x 1 no julgamento da ação do PDT.

Restam os votos dos ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes.

(Matéria em atualização)

*Com informações da CNN

