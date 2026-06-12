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Para Omar Aziz, o crescimento da legenda reflete a confiança de prefeitos e lideranças municipais na construção de um programa de Estado

O PSD Amazonas ampliou ainda mais sua presença no interior do estado nesta sexta-feira (12) com a filiação da prefeita de Nhamundá, Marina Pandolfo, do prefeito de São Paulo de Olivença, Gibe Martins, e do ex-prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso. As adesões reforçam o movimento de fortalecimento político liderado pelo senador Omar Aziz, pré-candidato ao Governo do Amazonas.

Com as novas filiações, o PSD chega à marca de nove prefeitos que ingressaram na legenda em menos de duas semanas. Antes deles, já haviam se filiado ao partido Emerson Melo (Beruri), Otávio Farias (Novo Airão), Nicson Marreira (Tefé), Matulinho Braz (Caapiranga), Socorro Nogueira (Rio Preto da Eva), Raiz (Novo Aripuanã), Antônio Ferreira dos Santos, o Tonho (Codajás), além de outras lideranças municipais como o ex-prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, e o ex-prefeito de Novo Aripuanã, Jocione Souza.

Crescimento da legenda

Para Omar Aziz, o crescimento da legenda reflete a confiança de prefeitos e lideranças municipais na construção de um programa de Estado voltado ao desenvolvimento dos municípios.

“Estamos construindo um projeto que nasce do diálogo com quem conhece a realidade do interior. Os prefeitos sabem das dificuldades enfrentadas pela população e querem participar de um projeto que tenha compromisso com investimentos, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Avanço do PSD

O avanço do PSD ocorre em sintonia com o movimento Amazonas Forte de Novo, que reúne partidos de grande representatividade no estado. Além do PSD, a aliança conta com o MDB, que possui 15 prefeitos, o Republicanos, com nove gestores municipais, e o PT, com dois prefeitos.

Juntas, as legendas formam uma das maiores forças políticas do Amazonas, reunindo prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e lideranças de todas as regiões do estado.

(*) Com informações da assessoria

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