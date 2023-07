Prefeitura de Manaus emite credenciais e realiza palestras sobre trânsito

Manaus (AM) – Emissão de credenciais, dicas para prevenir acidentes e atividades lúdicas foram algumas das ações oferecidas, neste sábado (1), pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no “Dia de Cooperar 2023”, realizado na Arena da Amazônia, zona Centro-Sul. O evento foi promovido pelo Sistema das Organização das Cooperativas do Amazonas (OCB/AM) e propôs a oferta de diversos serviços gratuitos à população, incluindo nas áreas de saúde, educação, segurança etc.

“A Prefeitura de Manaus está dando apoio a todas as atividades relacionadas à mobilidade urbana. Frisamos que informar as pessoas sobre as regras de trânsito é de suma importância para melhorar a vida em sociedade, assim como evitar acidentes de trânsito”, ressaltou chefe do setor de Educação do IMMU, Hanara Souza.

Neste contexto, o IMMU se insere com serviços de segurança do trânsito e benefício de emissão de credencial. Entre 8h e 12h, o IMMU emitiu 60 credenciais de estacionamentos para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs). Após breve cadastros e entrega de documentação, os interessados saíram do local com suas credenciais que autorizam estacionar em vagas especiais e shoppings, supermercados ou qualquer outro estabelecimento comercial.

Outro destaque do IMMU foram as atividades lúdicas sobre regras de trânsito. O Instituto apresentou os itens obrigatórios dos veículos como o cinto de segurança, equipamentos de segurança da motocicleta e a vivência na faixa de pedestre, por meio de jogos pedagógicos.

Os participantes ainda foram orientados sobre a mensagem do “sinal da vida”, gesto dos pedestres que deve anteceder a travessia, e que foi reforçado pelos educadores.

