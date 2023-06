Escola da Prefeitura de Manaus promove 2ª Mostra Ambiental Científica

Manaus (AM) – Com o tema “Água, enquanto existir, a vida permanecerá”, a escola municipal Ana Mota Braga, da Prefeitura de Manaus, realizou, nesta quarta-feira, 21/6, a 2ª Mostra Ambiental Científica. A unidade de ensino, gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no bairro Petrópolis, zona Sul, contou com a participação de alunos, professores, assessores pedagógicos da Gerência Tecnologia Educacional (GTE) e convidados.

Participaram da mostra, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A proposta da escola é sensibilizar todos para transformar atitudes individuais e o compromisso em ações coletivas, para promover a sustentabilidade escolar.

“A gente tem buscado, ao longo dos últimos anos, despertar a consciência e, acima de tudo, a responsabilidade ambiental, pois muitos alunos moram próximo de igarapés e quando chove são totalmente prejudicados. Por isso, a questão ambiental é muito forte nas nossas ações pedagógicas. Hoje, essa mostra é resultado dos projetos desenvolvidos pelos nossos alunos e professores”, comentou a gestora da unidade, Jamiles Gomes.

Durante todo o dia, os 744 alunos matriculados na escola apresentaram os projetos e também visitaram espaços com mostras de abelha sem ferrão, museu de animais de sangue frio, exposições ictiológicas (engenharia de pesca) e entomológica. E ainda foram disponibilizados espaços temáticos com cantinhos de plantas medicinais, lago ornamental, espaço primata, consciência ambiental e estandes com variados temas.

Dessa exposição, sairá um trabalho vencedor, que representará a escola na etapa Divisão Distrital Zonal (DDZ) da Semed, até chegar na fase final, na Feira de Ciências da rede de ensino.

Os alunos do 7º ano apresentaram o projeto “Fonte Energética Eólica”. De acordo com Roberto Sobrinho, 12 anos, trabalhar o tema fez com que entendesse a importância de desenvolver uma energia limpa, como a eólica.

“Ainda existem muitos lugares que vivem na escuridão e se a gente desenvolvesse a energia eólica, esse problema poderia acabar, porque a energia seria obtida pelo vento e o ambiente seria preservado”, explicou o estudante.

Universitários de Biologia da UEA desenvolveram o projeto “Cantinho das plantas medicinais suspensas”, que contou com a ajuda dos alunos do 8º ano da escola.

“Na nossa região é muito comum se utilizar de plantas medicinais para qualquer enfermidade ou desconforto. Na maioria das casas sempre existe uma muda de alguma espécie de planta medicinal e nós trouxemos para a escola a possibilidade de o aluno conhecer as várias espécies e ainda cultivá-las em casa. Eles participaram de todos os processos para despertar o interesse pela plantação”, disse o universitário Vinícius Medeiros.

Feira de Ciências

Essa é a primeira etapa da mostra, que vai definir o vencedor na categoria ensino fundamental 2. A próxima fase reúne os ganhadores das Divisões Distritais Zonais (DDZs), até chegar na etapa final, com a Feira de Ciências da Semed, em novembro deste ano.

“Em todas as escolas da rede municipal já são realizadas as Mostras Científicas, para escolhermos os vencedores nas categorias de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, educação especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Indígena. Depois dessa fase, inicia a disputa nas DDZs, para também escolhermos os ganhadores e fecharmos os participantes da feira de Ciências da Semed. Todas essas etapas são de extrema importância, porque possibilitam que todos os estudantes vivam uma experiência científica”, enfatizou o coordenador da Feira Municipal de Ciências, Rosivaldo Moreira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Agência de Marcos Pontes vendia pacotes para submarino desaparecido no oceano

Melhorias no sistema de segurança das unidades da UEA da capital e do interior

Especialistas discutem impactos da regulamentação das apostas esportivas para o jogador