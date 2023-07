Corpo de homem é achado boiando em igarapé no bairro Chapada

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado boiando dentro de um igarapé localizado no bairro Chapada, Zona Centro-sul de Manaus.

A vítima estava com sinais de espancamento e com uma corrente prendendo as mãos por meio de um cadeado.

Populares avistaram o corpo e acionaram a Polícia Militar, que fez o isolamento da área até a chegada da Perícia criminal e Policia Civil (PC-AM).

Após procedimentos ainda no local em que a vítima foi encontrada, a PC revelou que há fortes indícios que o homem tenha sido espancado e atingido com terçadadas na cabeça. Porém os detalhes serão esclarecidos somente após investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML).

