Bilhete é encontrado ao lado de corpo no Puraquequara

Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) trabalha com a hipótese de o crime ser acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas da capital

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na noite de quinta-feira (29), no ramal Braço do Farinheiro, na estrada do Puraquequara, Zona Leste de Manaus. Ao lado do cadáver, um bilhete foi deixado pelos assassinos.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, um grupo de criminosos retirou a vítima do veículo e atirou à queima-roupa. Ao lado do corpo, um bilhete informava a possível causa da execução: ”Trem ta na pista vai morrer todos vocês PCCU, não adianta se esconder que nós vai explodir todos vocês PCCU fud****”.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), que já trabalha com a hipótese de o crime ser um acerto de conta entre facções criminosas da capital.

