Carro invade canteiro central e colide contra poste no Tarumã

O motorista de um carro modelo Ônix invadiu o canteiro central e derrubou um poste de iluminação pública na avenida do Turismo, na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O carro foi abandonado na via e foi encontrado na manhã desta segunda, com a parte frontal do veículo destruída por conta do impacto.

Os agentes de trânsito estiveram no local para orientar motoristas e interditaram uma das faixas comprometidas pela queda do poste. Ainda não há informações sobre a identidade do motorista e nem a causa do acidente.

