Sucesso de público, espetáculo “In Concert” emociona público, no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O espetáculo “In Concert” emocionou o público presente no Teatro Amazonas. Ao lado dos artistas Robinson Monteiro, Ketlen Nascimento e Ellen Fernandes, Miquéias William, idealizador do projeto, encantou a todos com canções que misturaram o popular e o lírico.

No final do show, Miquéias William já anunciou para o mês de outubro a edição de 2023 do “Encontro de Tenores do Brasil”, evento também promovido por ele e reúne artistas nacionais e internacionais.

No “In Concert”, um dos pontos altos foi a participação do Coral Vozes da Compensa, projeto social idealizado por Miquéias, composto por pessoas selecionadas para receber formação musical sem custos, uma forma de transmitir a cultura do canto lírico. A regência do coral é do maestro Everaldo Barbosa.

“Para muitas pessoas do Coral essa foi a primeira vez se apresentando em um palco e eles já começaram com o pé direito no Teatro Amazonas”, disse.

Segundo Miquéias William, foram quatro meses intensos de ensaio com o Coral, para que os cantores chegassem preparados para se apresentar junto com os artistas convidados. Também participaram do show a Orquestra Passione e o grupo Gospel Tenor’s.

Para o público, a noite foi cheia de surpresas. A professora Alzinete Pereira de Carvalho ressalta que um dos momentos mais emocionantes foi quando Robinson Monteiro cantou “Para sempre vou te amar”. “Ver o Teatro Amazonas cantando junto, em coro, foi muito especial”, destacou.

