Teatro Amazonas divulga agenda de espetáculos de julho

Manaus (AM) – O Teatro Amazonas apresentou a programação de espetáculos do dia 1º ao dia 16 de julho, que contará com apresentações de dança, música, peças, entre outras atrações culturais.

No dia 1º de julho, com sessões às 17h e às 20h, a programação se iniciou com o Backstage Studio de Dança, que apresentou o espetáculo “15 clássicos”, trazendo através da dança, uma imersão em histórias como Harry Potter, Tarzan e High School Musical.

No dia 2, às 11h, as crianças aproveitaram a programação “Balões”, com o palhaço Caco. Neste espetáculo de 50 minutos, Caco revive momentos, reencontra pessoas e faz novas amizades. Com a leveza de um balão, o palhaço convida o público a ser criança novamente e a flutuar sem cair.

Ainda no domingo, dia 2, com sessões às 19h e às 21h30, o Ateliê 23 apresentou o espetáculo “Cabaré Chinelo”. A história conta o outro lado das prostitutas que viveram no período da belle époque na cidade de Manaus. A classificação indicativa é para maiores de 18 anos, e a peça contém cenas simbólicas de violência.

Iniciando a série “Encontro das Águas”, a Orquestra de Câmara, o Balé Folclórico e o Madrigal do Amazonas exibem o musical “Divaland”, que acontecerá nos dias 4 e 5 de julho, às 20h. O show busca representar várias personalidades femininas que concebemos como “Divas” em diversas áreas da arte, como a música, o cinema, a moda e o teatro. Os ingressos podem ser adquiridos no site, e a entrada é para maiores de 16 anos.

No dia 6 de julho, o espetáculo “Natsukashii” trará a sensação de nostalgia ao relembrar a infância nos tempos de ouro dos animes e mangás japoneses. O evento, realizado pelo grupo Geek Jukebox, se inicia às 20h e os ingressos estão à venda no site.

Voltando com a Série Encontro das Águas, com dois dias de exibição, o evento “Muzikstation: Restart” acontecerá nos dias 7 e 8 de julho, às 20h, no palco do Teatro Amazonas. Com a Amazonas Filarmônica e o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, o show busca trazer a experiência de ter uma orquestra tocando trilhas sonoras de videogames. Os ingressos podem ser adquiridos no site.

No domingo, dia 9, o Ballet Álvaro Gonçalves traz a apresentação “Nossa Dança”, às 19h, com o objetivo de explorar a mistura de ritmos e a delicadeza e controle do ballet clássico. O show dura cerca de 1h30 e os ingressos estão à venda no site .

Já no dia 11 de julho, às 20h, o Teatro receberá o espetáculo “Caput Art 5”, que, por meio da dança, faz referência ao artigo 5° da constituição, que defende que todas as pessoas são iguais perante a lei. Realizado pelo Corpo de Dança do Amazonas, o evento é gratuito e livre para todos os públicos.

Na sexta-feira, dia 14, o Corpo de Dança do Amazonas trará, às 16h, a apresentação de dança contemporânea “Sarau no Hall – Dia Internacional do Homem”. O show ocupará o hall do Teatro Amazonas, e será aberto ao público para quem quiser apreciar a arte.

Já nos dias 15 e 16, ambos às 11h, a Série Encontro das Águas traz a programação infantil “Disquinhos”, cujos ingressos podem ser adquiridos no site. A apresentação cultural, guiada pela Orquestra de Câmara do Amazonas e a Cia de Teatro Metamorfose, contará com fábulas de Esopo, contos de Hans Christian Andersen e dos Irmãos Grimm, lendas indígenas, cantigas de roda e textos em domínio público que serão interpretados em várias linguagens, como música, teatro de bonecos e sombras.

Encerrando a programação com mais um evento da Série Encontro das Águas, será trazido de volta o clássico de Miguel de Cervantes, com a Amazonas Filarmônica, a Associação Belas Artes e o Ballet Álvaro Gonçalves em uma releitura da obra “Dom Quixote”. O espetáculo contará com quatro sessões, nos dias 12, 14 e 15 de julho às 20h, e no dia 16 às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site .

Para mais informações sobre a programação do Teatro Amazonas, e outros espaços culturais, visite o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

*Com informações da assessoria

