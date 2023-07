Caprichoso é bicampeão do 56° Festival Folclórico de Parintins

Com a vitória, Caprichoso passa a somar 25 títulos desde o início de sua participação no Festival de Parintins

Parintins (AM) – O Boi Bumbá Caprichoso foi confirmado como bicampeão do 56º Festival Folclórico de Parintins com 1259 pontos, durante apuração de pontuações direto do Bumbódromo, na tarde desta segunda-feira (3).

Na edição de 2023 do festival, a agremiação folclórica trouxe como tema “O Brado do Povo Guerreiro”, que reuniu diversas figuras regionais em seus 21 itens avaliados pelos jurados.

O presidente Jender Lobato e outros membros do Boi Caprichoso acompanharam a apuração e festejaram após a confirmação do 25º título de campeão do Festival Folclórico de Parintins.

O Boi Garantido não conseguiu conquistar o 33º título de campeão e pelo segundo ano ficou atrás do Caprichoso, em 2023, com apenas dois décimos, sendo 1258,8 dos votos.

Pontuações

O Caprichoso venceu a primeira noite com 419,8; já na segunda noite ficou com 419,5 e, na terceira noite, teve 419,7, consagrando-se Bicampeão da 56º edição do Festival de Parintins.

Já o Garantido teve 419,5 na primeira noite; vencendo a segunda noite com 419,8, e sedo derrotado na última noite com 419,5.

