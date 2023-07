Kerle Campos realiza imersão “Método Mulher Bem Realizada” em Manaus, neste sábado (8)

Manaus (AM) – A treinadora comportamental e certificada em neuropsicologia Kerle Campos, mais conhecida como “A Tia da Prosperidade”, realiza, neste sábado (8), das 9h às 21h, o evento “Imersão Mulher Bem Realizada” no Hotel Blue Tree Premium, localizado na avenida Umberto Calderaro, 817 – Adrianópolis, em Manaus.

O evento discute o desequilíbrio entre a vida pessoal, profissional e financeira das mulheres. A palestra elabora sobre o fato da mulher ser, muitas vezes, sobrecarregada com tantas demandas do trabalho, domésticas e familiares, o que pode resultar em estresse e afetar negativamente a saúde mental e física, levando à falta de motivação, esgotamento e até mesmo problemas de saúde.

De acordo com Kerle Campos, para mudar esse cenário e conseguir ter uma vida mais harmônica e equilibrada não existe fórmula mágica, o que existe é método “Mulher Bem Realizada” com estratégias que podem ajudar a mulher a lidar com essas emoções por meio de vivências sistêmicas e dinâmicas de alto impacto emocional.

“Posso garantir que as vivências irão lhe dar mecanismos para enfrentar essas situações que exigem de coragem, determinação, confiança e superação”, afirma.

Segundo “A Tia da Prosperidade”, com tantos desafios, a mulher se sente como vivesse em um ciclo interminável de estresse e sobrecarga, sem perspectivas de melhorar as situações financeiras ou pessoais, e que muitas vezes se torna muito angustiante e difícil de lidar.

“Posso garantir que esse é o melhor treinamento que já criei em mais de 18 anos de experiência como treinadora e mais 14 mil pessoas treinadas presencialmente”, ressalta Kerle.

Dificuldades femininas

Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as mulheres dedicam, em média, 18 horas por semana a tarefas domésticas e cuidados com familiares. Já em 2020, um levantamento da Cathom mostrou que as mulheres ganham, em média, 20,5% menos que os homens. Para as empreendedoras, a dificuldade é maior, pois há também as desigualdades de gênero em várias áreas, incluindo acesso a oportunidades de networking, mentoria e educação empreendedora.

Para saber como participar dessa imersão, viver um dia incrível e descobrir o caminho para uma vida bem realizada, basta acessar o Instagram @kerlecampos.

Biografia

Kerle Campos é matemática por formação pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), treinadora comportamental por propósito e missão de vida. Pós-graduada com MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Negócios pela Universidade Gama Filho; MBA em Finanças e Controladoria pelo IDAAM. Ela possui curso de aperfeiçoamento em Coaching e Carreira pela Faculdade Metropolitana (FAMEESP), formação em Profissão Trainer pelo Instituto Kaercher de Desenvolvimento Humano e Formação em Treinadora Comportamental pelo Instituto Kaercher de Desenvolvimento Humano e Especialização em Neuropsicologia pela FAMEESP.

“A Tia da Prosperidade” trabalha com treinamentos, palestras e organizações de eventos educacionais desde 2005. Atualmente, atua como creator da plataforma de empreendedorismo de Portugal Go Beesiness e como multiplicadora do IRME com programa “Ela Pode”, um programa que fomenta o empreendedorismo feminino e empregabilidade, desenvolvendo as habilidades socioemocionais para mulheres com o apoio do Google.

*Com informações da assessoria

