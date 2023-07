Zona Franca é fundamental para economia e conservação ambiental, diz Antonio Silva

Manaus (AM) – “A Zona Franca de Manaus é uma questão de interesse não apenas para o Amazonas, mas também para o país. Ela exerce um papel fundamental na geração de emprego e renda, no desenvolvimento econômico e na conservação ambiental da região”.

A afirmação é do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Antonio Silva, que tem acompanhado a atuação do governador Wilson Lima e dos parlamentares da bancada do Amazonas em favor da causa do desenvolvimento econômico e tecnológico da região através da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Silva pontuou que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) tem discutido e tido apoio para que a Reforma Tributária traga neutralidade em relação aos incentivos fiscais vigentes na ZFM e, assim, evite maiores prejuízos aos empreendimentos aqui implantados.

“Não apenas isso, queremos manter o atrativo, para que possamos continuar sendo competitivos tanto internamente, quanto em relação aos importados. Caso contrário, a ZFM será grandemente impactada com reflexos para toda a região da Amazônia Ocidental e Amapá”, avaliou o presidente.

