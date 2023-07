Vizinha ataca Zara Snake por usar calcinha dentro de casa: “mulher gostosa sofre”

A modelo Zara Snake foi atacada por uma vizinha que se incomodou com o fato da criadora de conteúdo adulto andar de calcinha dentro de casa. Segundo Zara, a abordagem da vizinha se deu ao fato dela descobrir que o marido consome os conteúdos dela nas plataformas de conteúdo adulto.

Segundo a modelo, uma vizinha a chamou em sua porta e, ao atendê-la, foi surpreendida com a mulher ‘enfurecida’ e com uma panela na mão.

“Infelizmente a sociedade ainda nos julga, nos vê como a mulher que vai destruir o ‘castelhinho’ de areia da outra. Sou casada, bem casada, e não vou na porta de ninguém para oferecer os meus serviços. Se o marido da outra se dá ao trabalho de entrar nas plataformas e assinar os meus conteúdos, que culpa eu tenho?” disparou Zara.

Zara Snake detalhou o ataque de fúria da vizinha: “ela chamou no portão e eu atendi, e logo ela começou a me xingar, com uma panela na mão que a todo momento ela ameaçava arremessar contra mim. Ela estava enfurecida, mas ao mesmo tempo a situação era tão louca que eu até achei engraçado. Ela gritava que eu vivia passando de calcinha para lá e pra cá, dentro de casa, da minha casa, até que ela deixou escapar que pegou o marido dela assistindo conteúdos meus.”

Zara Snake Foto: Divulgação

A criadora de conteúdo lamentou o ocorrido e desabafou sobre o quanto as criadoras de conteúdo sofrem com esse tipo de situação.

“Pra quem acha que a nossa vida é só fazer foto e vídeo para internet, está aí a prova do quanto mulher gostosa sofre. Eu não obrigo ninguém a acompanhar os meus conteúdos, eles entram lá por livre e espontânea vontade, e acredito que seja até para aprender. Eu faço muita coisa diferente, e isso mexe com o imaginário de quem assina os meus conteúdos. Pode ser que o marido da outra, quando entra lá, esteja me querendo. Mas também pode ser que ele queira aprender para fazer com ela”.

*Com informações da assessoria

