Comunidade do Uatumã promove festa com apresentações culturais

Famosa Festa do Cajumã acontece dia 26 de agosto, na Comunidade São Francisco das Chagas do Caribi

A famosa Festa do Cajumã, realizada na Comunidade São Francisco das Chagas do Caribi, localizada na Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, entre os municípios de São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, ganha uma nova edição no dia 26 de agosto.

A RDS do Uatumã (distante 350 quilômetros da capital Manaus) abriga aproximadamente 400 famílias, espalhadas entre 22 comunidades ao longo de 220 quilômetros de rio. A Festa do Cajumã celebra a fartura da RDS e o tempo do caju e do tucumã, frutas típicas da região.

Os visitantes, na sua maioria, ficam hospedados nos próprios barcos de passeio, mas desde 2019 a Comunidade São Francisco das Chagas do Caribi conta com a Pousada “Paraíso do Uatumã” como opção de hospedagem. O local é gerido pelos comunitários.

Programação

Os visitantes podem ir de barco ou de carro até Itapiranga (distante 339 quilômetros de Manaus) no dia 24 de agosto. A organização do evento orienta que quem for de barco da capital, saia do Porto de Manaus no horário das 17h.

Na sexta-feira, dia 25 de agosto, os visitantes partem de barco rumo à Comunidade São Francisco das Chagas do Caribi, aproveitando para se deslumbrar com as paisagens da RDS do Uatumã. No dia 26 à noite acontecem os festejos e no domingo, dia 27, todos retornam.

Os interessados em conhecer mais detalhes da Festa do Cajumã e se informar sobre pacotes para o evento podem entrar em contato pelo telefone (92) 98447-9996.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Férias: Tempo livre é oportunidade para fazer cursos de capacitação e dar um “up” no currículo

Atem lança promoção com sorteio de mil prêmios instantâneos e mais 10 superprêmios

Entenda como o PL 414 pode modernizar o setor elétrico brasileiro