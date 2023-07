Casal é arremessado para dentro de igarapé colisão no Alvorada

Câmeras de segurança flagraram um acidente de trânsito no cruzamento da rua Abílio Alencar, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante a noite de terça-feira (11).

Nas imagens é possível ver que um carro colide com uma moto, que transportava dois passageiros; com a força do impacto, o casal foi lançado para dentro do igarapé.

Após o acidente, os moradores da área socorreram as vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o casal para receber atendimento em uma unidade hospitalar.

#Acidente: casal é arremessado para dentro de igarapé após colisão em Manaus. pic.twitter.com/CHWXXUaLqP — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 12, 2023

