Motociclista morre após sofrer acidente a caminho de trabalho em Manaus

Agentes do IMMU estiveram na via para orientar motoristas

Morte no trânsito

Um homem identificado como Glaúcio Luiz Coelho, de 52 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (10), após cair da moto que pilotava e bater a cabeça no chão. O acidente aconteceu na avenida Torquato Tapajós, em Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, Gláucio, que estava a caminho do trabalho, tentou ultrapassar um outro veículo que estava trafegando na avenida e ao tentar fazer a ultrapassagem, o motociclista acabou se desequilibrando. Ao cair, bateu a cabeça no chão e morreu ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram na via para orientar motoristas, que trafegavam com lentidão devido ao acidente.

Leia mais

Caminhão de lixo tomba após acidente em Manaus

VÍDEO: motorista fica ferido após carro capotar em acidente na avenida Oitis, em Manaus

Mulher cai da garupa de moto em acidente no bairro Compensa