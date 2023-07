Nova sede da Semmas será construída no parque Ponte dos Bilhares, em Manaus

A nova sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) será construída pela Prefeitura de Manaus na primeira etapa do parque municipal Ponte dos Bilhares, na zona Centro-Sul. O objetivo é oferecer melhores condições de atendimento à população da capital, que contará com mais segurança e serviços do parque público.

“A estrutura que planejamos para a nova sede nos dará oportunidade de melhorias significativas, principalmente no que se refere ao atendimento ao público que nos demanda. Nossas pautas de atuação aumentaram e os nossos servidores também precisam de um local apropriado para desempenhar suas funções”, informou o titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

Todos os estudos necessários foram realizados para a construção do prédio no local. O projeto da nova sede da Semmas é a primeira obra pública a receber o selo de construção sustentável, com o sistema EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), que em português significa Excelência em Design para Melhor Eficiência, do Internacional Finance Corporation (IFC), órgão do Banco Mundial.

“O projeto é aprovado, observando as questões de Área de Preservação Permanente, a APP, com o afastamento adequado e demais questões relacionadas à construção da nova sede”, afirmou Stroski.

Foto do Projeto – Divulgação

Benefícios para a população

A escolha do local para a nova sede da Semmas foi estratégica por vários fatores, entre eles, a valorização de um parque municipal cujos benefícios estarão à disposição da população. Outro ponto importante para o atendimento dos que procuram os serviços do órgão ambiental é a melhoria da segurança, com Guarda Municipal armada e câmeras de monitoramento e reconhecimento facial.

Remanejo da arborização sem perdas

Para a construção da nova sede da Semmas, foi necessário o remanejo de árvores. Elas foram retiradas de um local, para serem colocadas em outros, tudo dentro do próprio parque Ponte dos Bilhares e sem perda de vegetação. Além do transplantio, a secretaria está realizando reposição florestal em áreas que precisam.

O trabalho da equipe de Arborização da Semmas tem o objetivo de preservar ao máximo as árvores remanejadas. “Vamos garantir que elas sobrevivam de forma satisfatória nos locais para onde estão sendo remanejadas, dessa forma, evitando a perda de cobertura vegetal no parque”, enfatizou o diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga.

*Com informações da assessoria

