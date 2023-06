A ordem de serviço para o início da obra de revitalização de um dos principais parques da cidade, o Ponte dos Bilhares, localizado entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, na Chapada, zona Centro-Sul da capital amazonense, foi assinada nesta sexta-feira (2), pelo Prefeito David Almeida.

A obra vai custar R$ 6,3 milhões e será administrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A estimativa de entrega é no dia 24 de outubro, como presente à população pelo aniversário de Manaus.

Segundo chefe do Executivo municipal, o tradicional espaço público será totalmente reconstruído, visando garantir à população manauara uma infraestrutura segura e que incentive a prática esportiva e auxilie na melhora da qualidade de vida dos frequentadores.

“Nós estamos trabalhando para revitalizar parques e praças da cidade de Manaus para utilizá-los tanto para a prática cultural quanto para a prática do esporte, para assim trabalharmos a transversalidade com a saúde. Estamos recuperando o parque dos Bilhares, que está sob a gestão da Semmas. Aqui vai ficar um lugar aprazível, que vamos devolver com segurança, monitoramento, toda uma infraestrutura, para que a população possa utilizar e aproveitar este local”, pontuou Almeida.

A primeira etapa será a reconstrução. Serão recuperados os quiosques, pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, anfiteatro, quiosques e banheiros, além da instalação de câmeras para monitoramento e reconhecimento facial. O local também contará com segurança 24 horas armada.

A respeito dos investimentos, o prefeito de Manaus destacou que, além do ganho para as famílias, que vão contar com o espaço como uma opção de lazer, também haverá um ganho para a saúde da cidade, uma vez que a prática esportiva auxilia na redução no número de casos de hipertensão e obesidade.

“Se incentivarmos a qualidade de vida a partir da prática esportiva, teremos uma saúde melhor, principalmente tirando as pessoas do sedentarismo, cuidando do diabetes e da hipertensão. Para cada R$ 1 investido em Esportes, economiza R$ 5 em Saúde. Essa é a máxima da Europa e dos Estados Unidos”, afirmou David.

O titular da Semmas, Antônio Stroski salientou o compromisso da atual gestão em preservar o meio ambiente e adiantou que muitas novidades serão anunciadas durante o mês.

“O ‘Junho Verde’ foi instituído na administração do prefeito David Almeida e incluído no calendário oficial de Manaus. Neste período, realizamos muitos eventos e esse é o de largada. Temos um evento na segunda-feira, 5/6, no Vasco Vasquez, e estamos programando uma ação inédita na bacia do igarapé do Mindu, que irá contemplar também os seus afluentes. Assim, estamos cuidando da nossa cidade e ampliando essa ‘onda verde’”, finalizou.

Leia mais

David Almeida entrega kits para famílias afetadas por fortes chuvas

David Almeida busca recursos para o ‘Minha Casa Minha Vida’ em Brasília

Wilson Lima e David Almeida anunciam cerca de R$ 100 milhões para água e rede de esgoto