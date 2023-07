Amazonas tem 100% de seus municípios aprovados para receber recursos federais da Lei Paulo Gustavo

Manaus (AM) – O Amazonas atingiu o total de 100% dos municípios aprovados para receber os recursos da Lei Paulo Gustavo, criada para beneficiar o setor cultural, um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. A marca foi alcançada na tarde desta quarta-feira (12/07), posicionando o estado no ranking dos que serão contemplados pela lei federal.

Foram 62 municípios aprovados a partir dos Planos de Ação enviados na plataforma Transfere.gov do Ministério da Cultura (MinC). A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, junto ao Conselho Estadual de Cultura realizou um intenso trabalho de suporte aos segmentos culturais na elaboração dos editais, definidos após rodada de reuniões, escutas e diálogos com a classe artística, produtores e agentes culturais.

Para se obter a aprovação do Planejamento do Governo do Amazonas para aplicação da LPG, segundo o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, a aprovação é o resultado da articulação conjunta do Ministério da Cultura, o Governo do Estado, a Associação dos Municípios, a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Amazonas, Conselho Estadual de Cultura e gestores municipais de cultura.

“O Governo do Estado em parceria com demais órgãos e entidades promoveu reuniões com os gestores municipais, entre os meses de abril e maio, para que todos os passos fossem cumpridos até chegar à marca dos 62 municípios aprovados. Com a adesão dos municípios e aprovação dos planos de ação pelo MinC, os recursos da Lei Paulo Gustavo serão distribuídos em sua totalidade, no valor R$ 87.265.401,04 para o setor cultural do Amazonas”, finaliza o secretário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Bolsonaro confirma à PF reunião com Marcos do Val, mas nega plano para gravar Moraes

Oficina pedagógica da Prefeitura de Manaus envolve pais em escola municipal na zona rodoviária

Pesquisadores do AM recuperam condecorações revogadas no governo Bolsonaro