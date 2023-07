Pesquisadores do AM recuperam condecorações revogadas no governo Bolsonaro

Manaus (AM) — Os cientistas Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda e Adele Schwartz Benzaken, da Fiocruz Amazônia, tiveram seus nomes retirados da lista de condecorados com a Ordem Nacional do Mérito Cientifico 2021 no governo Bolsonaro, receberam, nesta quarta-feira (12), medalha com honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em Brasília, durante reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

Foram condecorados com a Ordem Nacional do Mérito Cientifico pesquisadores, professores, autoridades e representantes de entidades que prestaram relevantes contribuições ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional.

Lacerda foi o primeiro cientista do mundo a apontar a ineficiência da cloroquina no tratamento da a covid-19. A substância era a indicação de ‘cura’ do ex-presidente Bolsonaro e seus seguidores.

Considerada non grata por defender o tratamento e controle do HIV Aids para toda a população, incluindo homens trans, Adele Benzaken teve seu nome também retirado da lista. Os dois estavam na lista de condecorados na medalha de 2019, a qual o Bolsonaro os retirou e provocou uma renúncia coletiva.

