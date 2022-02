Veterinária alerta sobre doenças de pele em pets durante “inverno amazônico”

O “inverno amazônico” intensifica o clima quente e úmido que favorece a presença de infecções de pele nos animais domésticos, como as dermatites fúngicas e as dermatites úmidas agudas, diz médica veterinária

Manaus (AM) – O chamado ‘inverno amazônico’ é marcado pelo aumento de chuvas na região Norte do’ país e inicia no mês de novembro e se estende até maio. Com a diminuição da temperatura e da sensação térmica, ainda mais nos meses entre janeiro e março, a Dra. Marina Pandolphi Brolio, médica veterinária, alerta sobre os cuidados que os pais e as mães de Pet precisam ter para evitar que os animais contraiam doenças que podem ser graves.

Conforme a especialista, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Fametro, o período do “inverno amazônico” intensifica o clima quente e úmido que favorece a presença de infecções de pele nos animais domésticos, como as dermatites fúngicas e as dermatites úmidas agudas.

“Assim, caso os pets estejam no quintal e tomem chuva é essencial dar banho e secar muito bem, usando toalhas e secador. Animais de pelagem longa merecem atenção especial, mesmo em petshops, para que a raiz dos pelos fique bem seca”, explica a Dra. Marina.

A médica veterinária também alerta que se o tutor notar que o animal tem se coçado com frequência ou que possua alguma ferida na pele e odor forte, ou diferente do habitual, deve levar o pet para um profissional especialista para que seja avaliado e encaminhado para o tratamento correto.

Para aumentar essa proteção, além da vacinação anual dos cães é importante não deixar a vasilha de alimento dos cães em quintais e áreas externas por longos períodos, para não atrair os roedores – que acabam urinando sobre o pote enquanto se alimentam de restos de ração ou alimentos disponíveis.

