Celso Sabino é confirmado no Ministério do Turismo

Brasília (DF) – O Palácio do Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o deputado Celso Sabino (União-PA) para assumir o comando do Ministério do Turismo. Segundo o governo, a nomeação de Sabino sairá no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias.

O convite foi feito durante reunião, nesta quinta-feira (13), na sede da Presidência. Também participaram da conversa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Atualmente, a pasta do Turismo é chefiada por Daniela Carneiro (RJ), que pediu desfiliação do União Brasil. O partido tem pressionado o governo a substituir a atual ministra por Sabino.

Na semana passada, o Palácio do Planalto confirmou a saída de Daniela Carneiro do primeiro escalão do governo e a entrada de Sabino. Após reunião entre Lula e Daniela, o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, disse que a ministra colocou o cargo à disposição do presidente.

O União comanda três pastas na Esplanada dos Ministérios: Turismo, Comunicações e Integração Regional. Apesar disso, o partido tem sido contrário ao governo em votações importantes e argumenta que não se sente representado pelos chefes dos ministérios.

Embora sua nomeação como novo ministro do Turismo ainda não tenha sido oficializada, o parlamentar passou o último mês atuando informalmente na área. Ele conversou com ex-ministros e analisou dados e demandas do setor.

Amigo próximo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Sabino está em seu segundo mandato como parlamentar. Em algumas ocasiões, durante a última legislatura, Sabino ficou próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a acompanhá-lo em viagens.

*Com informações do Metrópoles

