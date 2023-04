Turismo de aventura: confira opções para curtir atividades radicais no Amazonas

Veja locais que realizam a prática deste segmento do turismo no estado, com diversas atividades.

Buscar adrenalina dos esportes radicais, aventurar-se em meio à natureza ou mesmo se desafiar a fazer coisas novas está entre os pré-requisitos de quem procura pelo turismo de aventura. Pensando nisso, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) indica empreendimentos que realizam a prática deste segmento do turismo no estado, com diversas atividades.

Ecoforest Adventure

Há nove anos, Pedro Henrique Luniere Porto iniciou a Ecoforest Adventure (@ecoforestadventureoficial) que, atualmente, oferece aos turistas tirolesa, arvorismo, escalada, tiro com arco, caiaque e slackline, dentro de um parque localizado no quilômetro 39, da rodovia BR-174, entre a capital e Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus).

Aproveitando o magnífico cenário da terra das cachoeiras, a Ecoforest também realiza trilhas e rapel nas exuberantes cachoeiras de Presidente Figueiredo. Para o proprietário da Ecoforest, o turismo de aventura vai além do trabalho.

“Significa conhecer e viver a Amazônia por uma outra perspectiva, ter a sensação de imersão e viver uma aventura com adrenalina, superação e autoconhecimento”, ressalta Pedro Henrique.

Radical King

Outra empresa atuante no segmento é a Radical King (@rapelradicalking), que oferece serviços como rapel, camping e realiza excursões para quem deseja um contato maior com a natureza e emoções à flor da pele.

Com sete anos atuando no segmento, o proprietário da Radical King, João Paulo Monteiro, conta que enxergou uma oportunidade. “Sempre gostamos de realizar as atividades, então começamos a querer realizar profissionalmente. Procuramos especialização em atendimento ao cliente e certificações”, disse.

Todas as opções oferecidas pelas duas empresas acompanham guias de turismo especializados e legalizados.

Profissionalismo e segurança

O turismólogo da Amazonastur, Hylker Medeiros, afirma que o segmento é uma relação e interação do homem com o ambiente natural através de atividades que proporcionam o sentimento de aventura.

“Neste contexto, cabe a necessidade de compreender o sentido de atividades de aventura, que são ações que tenham caráter recreativo e que envolvam técnicas específicas, profissionais qualificados atuando em situações de riscos controlados e assumidos”, explica.

Pensando na segurança e turismo consciente, a Amazonastur indica o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), onde profissionais e legalizados estão cadastrados e regularizados.

