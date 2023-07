Mulher flagra marido com amante no trabalho e expõe vídeo nas redes sociais

A gravação conta com mais de 150 curtidas no Instagram

Uma mulher flagrou o marido com a amante no trabalho e expôs a situação nas redes sociais. O vídeo, foi gravado em um posto de gasolina, a esposa filma o marido com uma mulher com quem ele teria um caso, a gravação conta com mais de 150 curtidas no Instagram.

Após o flagra, a mulher com quem o homem tem um caso vira as costas e entra no carro e vai embora. “Ela tem um caso com meu marido. Eu tenho dois filhos com ele”, desabafa a esposa, com a voz enfurecida.

O marido tenta dar explicação, mas é interrompido pela esposa

A relação extraconjugal chamou a atenção nas redes sociais dividindo opiniões.

Leia mais

VÍDEO: após descobrir traição, mulher faz confusão no trabalho da amante do marido em Manaus

Amante vai ter de indenizar mulher traída em R$ 3 milhões

‘Batata’ mata amante, rouba casa e paga dívida com o tráfico de drogas