Em Tefé, inauguração de PAC e restaurante popular acontece nesta quinta (10)

Tefé (AM) – O município de Tefé (distante a 523 quilômetros de Manaus) vai ganhar um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e o restaurante popular Prato Cheio, a quarta unidade do programa estadual de segurança alimentar aberta no interior do estado desde o ano passado. A inauguração acontece nesta quinta-feira (10), com presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, que também entrega a nova unidade prisional do município e anuncia investimentos de R$ 36 milhões em infraestrutura.

Serão três novas obras em Tefé, incluindo a pavimentação da Estrada da Emade, a recuperação e ampliação da Estrada das Missões e a pavimentação do ramal de acesso à cadeia estadual.

O PAC Tefé, que também atenderá moradores de seis municípios próximos: Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini, Juruá e Japurá, vai ofertar à população serviços de públicos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), entre outros. Por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), também será feita a emissão de Registro Geral (RG).

O novo restaurante popular Prato Cheio a ser inaugurado em Tefé faz parte programa social que garante refeição ao preço simbólico de R$ 1 para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além do município, já foram inaugurados restaurantes Prato Cheio em Manacapuru, Autazes e Itacoatiara.

Por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), será entregue a nova Unidade Prisional de Tefé (UPT). O espaço foi construído com a finalidade de reduzir a superlotação do sistema penitenciário da cidade e recebeu um investimento de cerca de R$ 9 milhões, oriundos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A estrutura tem 1.879,93 metros quadrados com capacidade para 125 vagas.

*Com informações da assessoria

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Wilson Lima destaca avanços de políticas sociais do Estado

‘Deputada das mulheres’, Campêlo destaca avanços no mandato

Estudante de Tefé conquista 920 pontos na redação do Enem 2021