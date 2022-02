‘Deputada das mulheres’, Campêlo destaca avanços no mandato

Manaus (AM) – Em 2021, a deputada estadual Alessandra Câmpelo (MDB) acompanhou a execução de emendas impositivas na capital e interior como o apoio a ações sociais, reforço na área da saúde, investimento na educação esporte e setor econômico.

Ações como o reforço de três ‘ambulanchas’, construção de feiras para um município do interior e apoio ao esporte, em regiões do interior do Amazonas, são alguns dos trabalhos recentes realizados pela parlamentar.

Em 2020, ainda na Aleam, Alessandra votou favorável ao Programa Auxílio Estadual, para dar assistência à população mais vulnerável durante a pandemia de Covid-19. Foram 150 mil famílias alcançadas e R$ 90 milhões investidos.

Tem trabalhado na ampliação dos restaurantes populares na capital e no interior, por meio do programa Prato Cheio. A previsão é que 20 restaurantes populares sejam implantados no interior, até o final de 2022, para atender a população em situação de pobreza. Manacapuru e Autazes foram os municípios escolhidos para dar o pontapé no projeto.

Como deputada das mulheres, é precursora da Lei Ordinária nº 5.550/2021, que institui diretrizes para a política pública da dignidade menstrual. A iniciativa foi abraçada pelo governador Wilson Lima e, partir do próximo ano, 50 mil meninas e adolescentes de baixa renda que estudam em escolas da rede estadual terão distribuição gratuita de absorventes higiênicos.

Segurança Pública

Alessandra sempre lutou por melhores condições de trabalho para os profissionais da área e apoia todo concurso público que reforce o efetivo de agentes. Em 2021, colheu frutos dessa luta e celebrou a formatura de mais de 400 novos policiais, após 10 anos de espera

“Essa era uma luta do mandato há anos. Quem ganha é a população, que vai contar com o reforço desses homens e mulheres nas ruas do nosso estado, garantindo a segurança”, disse.

Também destinou emenda para a aquisição de equipamentos para o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) em operações.

Saúde

Na área da saúde, foram mais de R$ 3 milhões em emendas destinadas para o combate à Covid-19 em Manaus e no interior, além de recursos para a aquisição de medicamentos e equipamentos, reformas estruturais e ambulâncias fluviais.

Na Aleam, é de sua autoria o requerimento que pedia a inclusão de grávidas, lactantes e puérperas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

No interior, a saúde do município de Beruri, a 173 quilômetros de Manaus, ganhou o reforço de três ambulanchas por meio de uma emenda impositiva indicada pela parlamentar no valor de R$ 150 mil, nesta quarta-feira (2).

O equipamento é resultado de articulação entre a deputada e os vereadores Natan Saldanha e Professor Adaíde. As ambulanchas são veículos fluviais voltados para o atendimento de municípios com acesso apenas via aquática e comunidades ribeirinhas.

Alessandro Campêlo é a parlamentar que mais beneficiou Beruri nos últimos anos, com a indicação de investimentos que fortaleceram segmentos diversos, como saúde, assistência social, saneamento básico, recuperação da infraestrutura viária, setor primário e esporte.

Educação

Em 2021, Alessandra aprovou projetos e emendas voltadas para a educação. Comemorou, em dezembro deste ano, o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos profissionais que atuam na Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) – professores e professoras e demais profissionais da Educação, como merendeiras, psicólogos, serviços gerais, vigilantes e administrativos. Foi o maior abono da história do Amazonas em valores e em servidores contemplados, uma bandeira que há anos carrega em seu mandato.

Esportes

Com base forte no esporte, a deputada segue como a voz dos atletas, paratletas e federações na Assembleia e trabalha intermediando o apoio do Governo para esse segmento. Alessandra incentiva também projetos sociais em bairros e comunidades da capital amazonense, por meio de ajuda direta ou emendas parlamentares.

Trabalho que faz a diferença na formação de crianças, adolescentes e jovens, além de transformar talentos em medalhas de ouro, prata e bronze.

No município de Berueri, localizado a 176 quilômetros de Manaus, a deputada vai reforçar o esporte local com a reforma do Centro Recreativo do Bairro do Jauary, localizado na Rua Pompílio Marques.

A obra é fruto de emenda parlamentar de autoria de Alessandra, no valor de R$ 79. 746,97. O recurso vai garantir serviços como a reforma do piso da quadra de esporte, traves e redes, além da construção de espaço para passeio no local também conhecido como ‘Centrão do Jauary’.

Setor primário

Atuante no setor primário, a parlamentar deu continuidade ao seu trabalho em prol do setor. Em abril, inaugurou o Centro Cultural Raimundo Holanda, no Repartimento do Tuiué, zona rural de Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus.

Ainda este ano, durante o ápice da pandemia e preocupada com famílias de pequenos produtores, Alessandra apresentou um Projeto de Lei (PL) que estabelecia a comercialização de produtos da agricultura familiar como serviço essencial.

Em Beruri há o planejamento da construção da Feira Coberta no município, situado na calha do Rio Purus, a 173 quilômetros de Manaus. A obra é uma indicação da deputada estadual licenciada Alessandra Campêlo (MDB), que destinou emenda impositiva no valor de R$ 251.659,13.

A primeira etapa da construção da feira, deve ser concluída em até 90 dias. A estrutura é um convênio entre a prefeitura de Beruri e o Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) e resultado de articulação entre a parlamentar e o vereador Natan Saldanha, sua voz no município.

