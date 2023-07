Coari (AM) – Câmeras de vigilância de um mercadinho registraram o momento em que um homem, acompanhado de uma criança, furta o celular de uma funcionária do estabelecimento. O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (21), no município de Coari, interior do Amazonas.

Nas imagens, é possível ver que uma mulher atende o rapaz, e no momento em que ela se afasta, ele aproveita para pegar e esconder o telefone dentro da roupa. Ao perceber o sumiço do aparelho, a funcionária consegue impedir a fuga do suspeito e outro trabalhador se aproxima para efetuar a revista.

A criança também é revistada. Os funcionários não encontram o celular e o homem é liberado do estabelecimento. Ao consultar o circuito interno de segurança, a mulher confirmou que o suspeito roubou seu celular. O homem é procurado pela polícia pelo crime.

Leia mais:

Suspeitos de matar vigilante de shopping planejaram roubar a arma do agente, diz polícia

Policial tenta comprar Iphone e tem arma roubada em Manaus

Blogueira é presa suspeita de mandar roubar e matar empresária em Manaus