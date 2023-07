Unidades de saúde do AM sofrem alteração de horário na estreia da seleção feminina

Manaus (AM) – Devido ao decreto do Governo Estadual que altera o funcionamento de órgãos estaduais nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2023, as unidades de saúde sofrerão alterações no horário de atendimento na segunda-feira (24).

As unidades que atendem por consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) iniciarão o atendimento a partir das 11h

As policlínicas vão funcionar normalmente a partir das 11h, pacientes com atendimento pela parte da manhã nos horários das 07h às 10:59, do dia 24 de julho foram reagendados e informados.

Os hospitais das fundações de saúde funcionarão normalmente em plantão 24 horas, assim como o Hemocentro, que também não terá alteração no horário de atendimento.

O atendimento nas 25 unidades de urgência e emergência, em Manaus, funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas. Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normalmente. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do estado.

No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência, diariamente, em regime de plantão 24 horas.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Seleção brasileira desembarca na Austrália para Copa do Mundo Feminina

Seleção Brasileira goleia a Venezuela pela Copa América Feminina

Espaços Culturais têm horário alterado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina