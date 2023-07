Espaços Culturais têm horário alterado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Manaus (AM) – Os espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas terão o horário de funcionamento alterado durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023. O Brasil estreia na competição nesta segunda-feira (24).

De acordo com o decreto do Governo do Amazonas, haverá uma mudança no horário de expediente nas repartições públicas. A norma permite que os servidores cheguem ao trabalho duas horas depois do fim dos jogos. Desta forma, no dia 24 deste mês, o expediente se iniciará às 11h. No dia 2 de agosto, a jornada de trabalho começará às 10h.

O decreto estadual acompanha a decisão do Governo Federal, que também alterou o horário de expediente em jogos da Seleção. As instruções referentes ao horário de funcionamento dos órgãos públicos no Amazonas constam no Diário Oficial do Estado (DOE) de 19 de julho.

Veja como funcionam alguns dos espaços culturais na segunda (24):

Museus

O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) e o Museu do Seringal Vila Paraíso (Igarapé São João – Afluente do Tarumã Mirim) funcionarão das 11h até 17h. O Museu do Homem do Norte, situado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, não abrirá.

Centros Culturais

Os centros culturais Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) e Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro) abrirão para visitação das 11h às 17h. Já a Usina Chaminé e o Centro Cultural dos Povos da Amazônia não abrirão para visitação.

Galerias

A Galeria do Largo, localizada no Largo de São Sebastião, funcionará normalmente, das 15h às 20h. A Casa do Jazz funciona das 9h até 21h.

Teatro Amazonas

Às segundas, o Teatro não funciona para visitação. Ainda assim, às 20h, tem programação do Amazonas Green Jazz Festival, com o guitarrista, violonista e professor, Ismael Nascimento. Além da apresentação da Amazonas Band e convidados. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e no site da ShopIngressos.

*Com informações da assessoria

