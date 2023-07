Avião com 157 passageiros faz pouso de emergência em Manaus após apresentar falha

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para resguardar segurança de passageiros e comissários

Manaus (AM) – Um avião da empresa Gol, com 157 passageiros, realizou na tarde desta segunda-feira (24), um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

O pouso ocorreu por volta das 15h15 da tarde. A aeronave teria apresentado falha em uma das turbinas e solicitou pouso imediato aos controladores de tráfego aéreo da capital amazonense.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para resguardar a segurança de passageiros e comissários que estavam à bordo.

O avião pousou em segurança. A Gol deve se pronunciar em breve sobre o fato.

Leia mais:

Adolescente morre após sofrer acidente de moto no Coroado, em Manaus

Motociclista morre após sofrer acidente a caminho de trabalho em Manaus

Turbina de avião suga e mata funcionário de aeroporto nos EUA