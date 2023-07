Prefeitura de Manaus inicia quinta semana do curso de ‘Mercado de Games’

As aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, na sede do Centro Universitário do Norte

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), deu início, nesta segunda-feira, 24/7, à quinta semana do curso de “Mercado de Games”, que facilitará a visão de negócios em jogos virtuais. As aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, na sede do Centro Universitário do Norte (Uninorte), na unidade 22, na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul.

O curso é executado pela Federação Amazonense de E-Sports (Faesp) e faz parte do edital “Mais Inovação”, com o intuito de incentivar e qualificar a população para obter melhor rendimento do profissional do mercado da inovação, além de introduzir conceitos que ajudem a preparar os profissionais para o mercado de trabalho.

“O mercado de games tem experimentado um crescimento extraordinário nos últimos anos e tem se tornado uma das principais indústrias do mundo. Não se trata apenas de entretenimento, mas também de tecnologia, arte, storytelling e trabalho em equipe. Acredito que, ao investir neste curso, estaremos incentivando a criatividade, a inovação e a colaboração em nossa cidade”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Ao todo, o curso ofertou 60 vagas que formaram três turmas, com carga horária de 120 horas. Segundo o diretor e facilitador do curso, Leandro Andrade, ainda faltam duas semanas para o encerramento da mentoria.

“O mercado de games, também conhecido como indústria de jogos eletrônicos, é um setor econômico que engloba a criação, desenvolvimento, publicação e comercialização de jogos digitais. Esses jogos são projetados para serem executados em diversas plataformas, como computadores, consoles de videogame, smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos”, concluiu Leonardo.

De acordo com a estudante de pedagogia, Larissa Glenda, o curso contribui muito para sua experiência de mercado. A aluna ganhou interesse pelos jogos ao se deparar com o trabalho infantil realizado dentro das escolas.

“As aulas estão sendo bem proveitosas e estou conhecendo programas que eu não era familiarizada. O mercado de games é um dos que mais crescem e traz visibilidade, como líder de organização de e-sports, vejo como este segmento desperta o interesse de diversos públicos, é bom acompanhar e estar por dentro das novidades e das competições”, explicou a participante.

*Com informações da assessoria

