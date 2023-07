FVS-RCP e Núcleo de Tecnologia do Ceará firmam Acordo de Cooperação Técnica

Manaus (AM) – A busca por avanços na Saúde ganhou novo impulso, nesta segunda-feira (24/07), com a formalização da parceria estratégica entre a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), e o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec).

As instituições assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas. A assinatura ocorreu no Auditório Marilúcia Pessoa de Mello, na FVS-RCP. Com essa aliança, a FVS-RCP e Nutec planejam promover o intercâmbio de conhecimentos, pesquisas e tecnologias, visando o aprimoramento das ações, além de inovação e avanço científico em Saúde.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta a importância dessa parceria e acredita que o acordo permitirá ampliar as ações de vigilância em saúde no Amazonas, incluindo nas ações de enfrentamento à Doença de Haff, por consumo de peixe.

“Esse termo de cooperação vem para fortalecer não só as estratégias de vigilância, mas também entender o nosso ecossistema de uma forma geral. Além disso, a parceria vai permitir ampliar as ações por meio do uso de novas ferramentas associadas à tecnologia”, destaca Tatyana.

O presidente do Nutec, Francisco das Chagas Magalhães, acrescenta que a cooperação é considerada uma ferramenta eficiente no desenvolvimento, ampliação de recursos e na integração de competências.

“Fazer essa parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, já iniciando essa cooperação com o plano de trabalho orientado para a questão da Síndrome de Haff, é um super avanço para essas instituições, que têm um trabalho já reconhecido pela atuação. Ao juntar essas competências, certamente, serão criadas muito mais entregas”, afirma.

Nutec

O Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) é uma autarquia vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) que atua, desde 1978, viabilizando soluções tecnológicas para o desenvolvimento industrial sustentável. É composto por laboratórios, projetos de extensão, incubadora de empresas e núcleo de inovação tecnológica.

Parcerias

Esse é o segundo Acordo de Cooperação Técnica assinado pela FVS-RCP neste mês. No dia 18 de julho, a FVS-RCP firmou parceria com Fundação Oswaldo Cruz – Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia) para o desenvolvimento de mais sete pesquisas científicas de Vigilância em Saúde do Amazonas.

*Com informações da assessoria

