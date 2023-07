Mega Sena acumulada: concorra a 70 milhões de reais!

A Mega Sena acumulada dessa semana é especial: além de contar com um prêmio incrível no valor de R$70 milhões, ainda oferecerá muito mais chances de ganhar. Serão três sorteios ainda essa semana. Corre que ainda dá tempo de apostar e concorrer ao prêmio multi milionário!

Para você ter uma ideia, a Mega Sena já chegou a entregar o valor de R$378.124.727,48. Não é à toa que tantos apostadores sonham em ganhar nessa loteria que segue sendo uma das melhores alternativas para quem busca prêmios altos.

Em geral, os sorteios da Mega Sena acontecem duas vezes na semana. Contudo, excepcionalmente nessa semana, você terá três oportunidades de apostar na loteria e concorrer aos seus prêmios incríveis!

Quer saber mais sobre como apostar na Mega Sena acumulado e quais as chances de ser contemplado com o valor de R$70 milhões? Então fique neste artigo até o final e confira logo a seguir!

Quando corre a Mega Sena acumulada?

A Mega Sena costuma acontecer todas as semanas,às quartas e sábados, sempre às 20 horas, conforme o fuso horário de Brasília. Contudo, essa semana, acontece a Mega Sena, com três sorteios.

Dessa forma, os concursos desta semana correm na terça, quinta e sábado, também às 20 horas. Os apostadores têm até às 16 horas do mesmo dia para concorrer aos prêmios do concurso vigente apostando no Mega Loterias. Após esse horário, os jogos serão computados para o próximo concurso.

Como apostar na Mega Sena

Jogar na Mega Sena é muito fácil. Basta selecionar o mínimo de 6 dezenas em uma cartela com 60 números, de 1 a 60. Ganha a premiação máxima quem conseguir acertar o resultado da loteria, cravando as 6 dezenas sorteadas.

Também são contemplados os jogadores que acertarem 5 ou 4 dezenas dentre as sorteadas no concurso, sendo recompensados com premiações secundárias. Caso ninguém acerte a Sena, ou seja, as 6 dezenas do resultado, o valor será acumulado para o próximo concurso.

Números mais sorteados

Conhecer os números que mais saem na Mega-Sena ajuda os apostadores mais experientes a compreender melhor como esses jogos funcionam e ter maior assertividade na hora de montar as fezinhas.

O motivo de algumas dezenas saírem mais vezes nos sorteios do que outras, ninguém sabe ao certo. Mas vale frisar que jogar os números mais sorteados na loteria não altera matematicamente as suas chances de contemplação.

Assim, especialistas do Mega Loterias avaliaram os resultados de todos os jogos da Mega Sena concluindo que os números mais sorteados são: 10, 53, 5, 33, 37, 4, 23, 42, 30 e 38.

Dependendo de sua estratégia de jogo, vale a pena apostar nesses números que mais saem para concorrer aos prêmios multimilionários desta loteria e quem sabe ganhar esses 70 milhões de reais.

Chances de ganhar na Mega Sena acumulada

Conhecer quais as reais chances de ser premiado na Mega Sena está, sem dúvidas, entre as principais ambições dos apostadores. Contudo, o cálculo para se obter a resposta exata para essa questão é muito mais simples do que muitos imaginam.

Neste caso, em um jogo simples de apenas 6 dezenas na Mega Sena, as chances de ser contemplado na faixa máxima de premiação da loteria é de 1 para 50.063.860. Contudo, existe uma alternativa para otimizar as chances de ganhar e melhorar as probabilidades.

Contudo, vale frisar que quanto mais números você joga, maiores as chances de ganhar e, por isso, maiores também os valores de investimento. Sendo assim, como apostar em uma grande quantidade de números sem precisar investir tanto dinheiro? Simples, participando de bolões.

Bolão da Mega Sena

O famoso bolão da Mega Sena, geralmente feito entre amigos, funciona com a união de cartelas e pessoas que juntas decidem preencher os números e se dispõem a dividir os valores de uma possível premiação. Contudo, hoje você pode participar de bolões sem sair de casa, quando e onde quiser.

Com o Mega Loterias, site de jogos lotéricos online, você monta seus jogos sem sair de casa e pode participar de diferentes bolões, elaborados por especialistas, com melhores chances de contemplação.

Esses bolões são divididos em cotas e cada uma delas representa uma porcentagem de um todo. Assim, o prêmio será dividido entre o número total de cotas do bolão. Dessa forma, um bolão com 10 cotas que é premiado em 100 mil reais, por exemplo, premia cada cota com 10 mil reais.

Como apostar online

Jogar na Mega Sena acumulada e concorrer ao prêmio de R$70 milhões ficou muito mais fácil. Para isso, você pode contar com o volante virtual do Mega Loterias e jogar online.

Fuja das burocracias e filas extensas em casas lotéricas ou em agências bancárias na hora de fazer suas apostas. Hoje você pode fazer tudo isso sem sair de casa. Basta seguir o passo a passo:

Entre no site Mega Loterias e faça o seu cadastro;

Escolha a loteria que deseja apostar;

Selecione os números no jogo individual ou compre as cotas em bolões;

Escolha uma das diversas alternativas de pagamento;

Confirme a transação.

Caso você seja premiado em jogos individuais ou participando de bolões, os valores serão creditados automaticamente em sua conta. Muito mais prático, rápido e 100% seguro!

Está esperando o quê? Monte agora mesmo o seu jogo na Mega Sena e concorra a R$70 milhões de reais neste sábado. Boa sorte!

